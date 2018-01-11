11.01.2018, Луганск, Николай Кузнецов

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На Луганщине пьяный солдат ВСУ обстрелял из миномёта поля, прилегающие к жилым домам

Украинский военный, изрядно «приняв на грудь», принялся стрелять из миномёта по полям, находящимся в непосредственной близости к домам мирных жителей.

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Об этом во время брифинга сообщил начальник Народной Милиции ЛНР Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Так, 8 января в районе Попасной военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ после распития спиртных напитков устроил стрельбу из миномёта по полям, прилегающим к населённому пункту.

По словам местных жителей, стрельба началась в 19.00 по местному времени.

После первых же выстрелов многие жители покинули свои дома и спустились в подвалы. По счастливой случайности никто не пострадал», – рассказал Михаил Филипоненко.