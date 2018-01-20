20.01.2018, Луганск, Николай Кузнецов

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На Луганщине пьяный ВСУшник на «Урале» раздавил мирного жителя

Солдат украинской армии, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём грузового автомобиля, совершил наезд на пешехода.

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Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В районе населённого пункта Ольховое 18 января 2018 года военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ младший сержант Худоба, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля марки «Урал», совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадавший скончался на месте.

В настоящее время военнослужащий задержан. По данному факту проводится расследование», − сообщил Андрей Марочко.