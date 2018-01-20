20.01.2018, Луганск, Николай Кузнецов
  703 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Транспорт, Украина

На Луганщине пьяный ВСУшник на «Урале» раздавил мирного жителя


Солдат украинской армии, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём грузового автомобиля, совершил наезд на пешехода.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В районе населённого пункта Ольховое 18 января 2018 года военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ младший сержант Худоба, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля марки «Урал», совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадавший скончался на месте.

 

В настоящее время военнослужащий задержан. По данному факту проводится расследование», − сообщил Андрей Марочко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть