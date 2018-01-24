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На Луганщине украинские военные ранили полицейского, пытавшегося их задержать за сбыт оружия
На подконтрольной Украине части Луганской области полицейские застали на месте преступления ВСУшников, пытавшихся продать оружие. В ходе задержания началась перестрелка, в результате которой один правоохранитель был доставлен в больницу.
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Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«По имеющейся информации, в районе населённого пункта Старобельск 20 января были задержаны два военнослужащих Национальной гвардии Украины, предпринявших попытку незаконного сбыта оружия и боеприпасов.
По данным правоохранителей, в ходе задержания преступники оказали сопротивление. В результате перестрелки один полицейский получил ранение и был доставлен в местную больницу», – заявил Андрей Марочко.
Метки: ВСУ, Луганщина, Марочко, перестрелка, полиция, сбыт оружия
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