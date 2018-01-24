24.01.2018, Луганск, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

На Луганщине украинские военные ранили полицейского, пытавшегося их задержать за сбыт оружия


На подконтрольной Украине части  Луганской области полицейские застали на месте преступления ВСУшников, пытавшихся продать оружие. В ходе задержания началась перестрелка, в результате которой один правоохранитель был доставлен в больницу.

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Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По имеющейся информации, в районе населённого пункта Старобельск 20 января были задержаны два военнослужащих Национальной гвардии Украины, предпринявших попытку незаконного сбыта оружия и боеприпасов.

По данным правоохранителей, в ходе задержания преступники оказали сопротивление. В результате перестрелки один полицейский получил ранение и был доставлен в местную больницу», – заявил Андрей Марочко.

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