25.12.2017, Луганск, Анастасия Самойлова

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На Луганщине украинские военные захватили дом, а его жильцов выставили на улицу

Украинская военная прокуратура признала законными и обоснованными действия военных, захвативших жилой дом в посёлке Нижнее, ранее входившем в состав Первомайского городского совета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«По-прежнему имеют место случаи захвата жилых домов военнослужащими ВСУ на подконтрольной Киеву территории Луганщины. 23 декабря в населённом пункте Нижнее военнослужащие 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ заняли двухэтажный дом, выставив при этом на улицу семейную пару», – рассказал Андрей Марочко.

Отметим, что потерпевшие о противозаконных действиях своих «защитников» сообщили в военную прокуратуру, однако никакой пользы это не принесло:

«Однако прокуратура признала действия военнослужащих законными и обоснованными», – добавил подполковник.

Представитель оборонного ведомства ЛНР также констатировал, что подобные случаи в ВСУ не единичны, и с наступлением холодов количество подобных происшествий увеличивается.