28.01.2018, Луганск, Анастасия Самойлова

2 281 просмотров

На Луганщине ВСУшники распространяют туберкулёз

Пострадавшие от обморожения военнослужащие ВСУ в результате самолечения попали в реанимацию Станично-Луганской больницы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По данным украинских волонтёров, 24 января в результате переохлаждения шесть военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поступили в больницу населённого пункта Станица Луганская с воспалением легких и обморожением конечностей. Трое из них находятся в реанимации из-за осложнений, полученных в результате самолечения», – отметил Андрей Марочко.

Отметим, что ранее в ходе планового осмотра военнослужащих той же бригады «в подразделениях первой и второй батальонно-тактических групп зафиксировано пять случаев заболевания открытой формой туберкулёза».

«Инфицированные бойцы ВСУ доставлены в туберкулезный диспансер населённого пункта Счастье. По факту заболевания в бригаде работает медицинская комиссия штаба «АТО». Существует угроза распространения заболевания на мирных жителей населённого пункта Счастье», – подчеркнул представитель оборонного ведомства.