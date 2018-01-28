28.01.2018, Луганск, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Медицина, Общество, Происшествия, Скандал, Украина

На Луганщине ВСУшники распространяют туберкулёз


Пострадавшие от обморожения военнослужащие ВСУ в результате самолечения попали в реанимацию Станично-Луганской больницы.

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Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По данным украинских волонтёров, 24 января в результате переохлаждения шесть военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поступили в больницу населённого пункта Станица Луганская с воспалением легких и обморожением конечностей. Трое из них находятся в реанимации из-за осложнений, полученных в результате самолечения», – отметил Андрей Марочко.

Отметим, что ранее в ходе планового осмотра военнослужащих той же бригады «в подразделениях первой и второй батальонно-тактических групп зафиксировано пять случаев заболевания открытой формой туберкулёза».

«Инфицированные бойцы ВСУ доставлены в туберкулезный диспансер населённого пункта Счастье. По факту заболевания в бригаде работает медицинская комиссия штаба «АТО». Существует угроза распространения заболевания на мирных жителей населённого пункта Счастье», – подчеркнул представитель оборонного ведомства.

 

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