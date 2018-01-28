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На Луганщине ВСУшники распространяют туберкулёз
Пострадавшие от обморожения военнослужащие ВСУ в результате самолечения попали в реанимацию Станично-Луганской больницы.
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Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«По данным украинских волонтёров, 24 января в результате переохлаждения шесть военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поступили в больницу населённого пункта Станица Луганская с воспалением легких и обморожением конечностей. Трое из них находятся в реанимации из-за осложнений, полученных в результате самолечения», – отметил Андрей Марочко.
Отметим, что ранее в ходе планового осмотра военнослужащих той же бригады «в подразделениях первой и второй батальонно-тактических групп зафиксировано пять случаев заболевания открытой формой туберкулёза».
«Инфицированные бойцы ВСУ доставлены в туберкулезный диспансер населённого пункта Счастье. По факту заболевания в бригаде работает медицинская комиссия штаба «АТО». Существует угроза распространения заболевания на мирных жителей населённого пункта Счастье», – подчеркнул представитель оборонного ведомства.
Метки: ВСУ, Луганщина, Марочко, медицина, туберкулез
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