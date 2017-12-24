24.12.2017, Киев, Михаил Рябов

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На Майдане боевики «Азова» набросились на пропагандиста Порошенко

Боевики «Азова» в центре Киева устроили публичный разнос работающему на Петра Порошенко пропагандиста Юрия Бирюкова за то, что тот в своих публикациях приписывал захват Мариуполя – одного из городов ДНР – 72 бригаде украинской армии, а не нацбату.

Разговор постепенно перешел на повышенные тона, при попытке Бирюкова прекратить перепалку и уйти началась потасовка между бывшими «побратимами».

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