 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
24.12.2017, Киев, Михаил Рябов
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Вооруженные силы, Д.Б., Донбасс, Скандал, Украина

На Майдане боевики «Азова» набросились на пропагандиста Порошенко


Боевики «Азова» в центре Киева устроили публичный разнос работающему на Петра Порошенко пропагандиста Юрия Бирюкова за то, что тот в своих публикациях приписывал захват Мариуполя – одного из городов ДНР – 72 бригаде украинской армии, а не нацбату.

Разговор постепенно перешел на повышенные тона, при попытке Бирюкова прекратить перепалку и уйти началась потасовка между бывшими «побратимами».

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