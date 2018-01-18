18.01.2018, Киев, Михаил Рябов

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На майдане прощались с «правосеком», ликвидированным в Авдеевке

Вечером в четверг на майдане прошла церемония прощания с боевиком запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» Андреем «Спикером» Витвицким, который погиб в Авдеевке во вторник.

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Церемония собрала несколько десятков человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тело Витвицкого было выставлено в закрытом гробу. Греко-католический священник прочитал проповедь.

19 января похороны боевика состоятся в его родном Ивано-Франковске.

Витвицкий — участник Евромайдана, после — одним из первых принимал участие в карательной операции против Донбасса.