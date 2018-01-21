21.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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На одной из шахт Донбасса произошло ЧП, есть пострадавшие

На одной из шахт в Донбассе произошёл взрыв метано-воздушной смеси, в результате которого погибли двое шахтёров. Об этом сообщается в пресс-службе МЧС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера в 12:29 на ПАО АП «Шахта Ждановская» произошёл взрыв метано-воздушной смеси. В результате ЧП погибло двое горняков 1970 и 1980-го года рождения.

Остальные рабочие в количестве 314 шахтёров самостоятельно поднялись на поверхность.

В 15:54 горноспасателями ВГСС тела погибших горняков были подняты на поверхность», − говорится в сообщении.

Также, силами горноспасателей были проведены мероприятия по обеспечению вентиляцией аварийного участка.