21.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов
  1 746 просмотров
Донбасс, Происшествия

На одной из шахт Донбасса произошло ЧП, есть пострадавшие


На одной из шахт в Донбассе произошёл взрыв метано-воздушной смеси, в результате которого погибли двое шахтёров. Об этом сообщается в пресс-службе МЧС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Вчера в 12:29 на ПАО АП «Шахта Ждановская» произошёл взрыв метано-воздушной смеси. В результате ЧП погибло двое горняков 1970 и 1980-го года рождения.

Остальные рабочие в количестве 314 шахтёров самостоятельно поднялись на поверхность.

В 15:54 горноспасателями ВГСС тела погибших горняков были подняты на поверхность», − говорится в сообщении.

Также, силами горноспасателей были проведены мероприятия по обеспечению вентиляцией аварийного участка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть