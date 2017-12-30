30.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов

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На пленных из ДНР во Львове приходили смотреть как на животных в цирке

Политзаключенные из Донбасса, освобожденные из украинского плена, рассказали в эфире «Первого республиканского» телеканала о пережитых страданиях. В камере сторонников ЛДНР содержали с отпетыми уголовниками, к ним применяли пытки и избиения.

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«Условия – это общественный туалет, находящийся в камере. Со мной в камере сидело 10 уголовников. Когда украинские власти меня арестовали, то они забрали у меня старый автомобиль, которому 30 лет, забрали ключи от квартиры. Содержание в тюрьме было отвратительное, там я прошёл все муки ада», − рассказал Иван Михайлович.

О своём пребывании во львовской тюрьме поведал и военнопленный Евгений Марута, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нас содержали в нечеловеческих условиях. Львовская тюрьма очень напоминала зверинец, на меня там приходили смотреть как в цирк», − рассказал Евгений Марута.

Отметим, что сейчас все бывшие украинские военнопленные проходят реабилитацию, им помогают восстановить документы, найти работу и жильё.