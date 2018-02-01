01.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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На пятом году после Майдана в Киеве заметили украинский фашизм

Под прикрытием так называемого патриотизма на Украине устанавливается фашистский режим.

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Об этом в эфире телеканала 112 завил бывший глава пресс-службы украинского МИД Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, создание так называемых национальных дружин, не чурающихся применять силу, — это яркое свидетельство зарождения фашизма.

«У нас под прикрытием патриотизма сегодня откровенно фашистские методы. Фашистские не по идеологии, а по принципу, когда какие-то там бригады или дружины рассказывают о том, что они не боятся применить силу, это и есть фашизм. Вообще, что такое фашизм — это не просто набор конкретных орлов, флагов или фамилий в Третьем Рейхе — это применение насилия для отстаивания своих политических взглядов. Вот, когда дискуссия на второй фразе заканчивается: «Я тебе сейчас в морду дам» — это и есть фашизм», — заявил Волошин.