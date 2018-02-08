08.02.2018, Киев, Николай Кузнецов

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На разминирование Донбасса уйдет не менее 40 лет

Мировой опыт военных конфликтов показывает, что на данный момент (на пятый год войны) на послевоенное разминирование Донбасса уйдёт не менее сорока лет.

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Об этом в пресс-центре «Главкома» на пресс-конференции на тему: «Гуманитарное разминирование Донбасса» заявил президент МОО «Международное антитеррористическое единство», полковник запаса Александр Дичек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проблема (гуманитарного разминирования – Ред.) характеризуется тремя цифрами. Это площадь разминирования – более 7-ми тысяч квадратных километров, громадная территория.

Второй показатель – это время разминирования. По данным ООН, год войны экстраполируется на десять лет разминирования. Представьте, сколько нам надо расчищать свою территорию – уже почти сорок лет», – заявил Дичек.

Эксперт отметил, что, например, в Хорватии разминирование идёт уже 19-й год, в Боснии и Герцеговине – 17-й год, в Азербайджане также – 17-й год.

«Третья цифра – это стоимость работ. Для любой страны это очень дорогое «удовольствие». По оценкам экспертов, приблизительно 10 лет работы – это 500-600 млн. долларов», – добавил Александр Дичек.