04.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине «95 квартал» уличили в гомофобии

В новогоднем выпуске «Вечернего квартала» на телеканале «1+1» показали номер, который вызвал возмущение у ряда украинских правозащитников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает киевский сайт «Буквы» со ссылкой на материалы пользователей в Facebook.

Номер начался со слов Владимира Зеленского о том, что в США появился новый тренд — камин-аут. «Какой-то известный человек, звезда, признается в том, что он теперь не «он», а «она», — говорит Зеленский. Так, студия «Квартал 95» показали номер генеральной репетиции спектакля «Буратино» в Нежинском театре юного зрителя после того, как главный герой рассказал, что стал «Буратиной».

Сначала звучит известная песня о персонаже, но текст песни авторства «Квартала».

«… скажите, как его зовут: «Пи- …» — режиссер останавливает песню и просит исполнить песню правильно. Коллектив начинает заново, но звучит: «Бу-рас!».

В этом номере звучат еще несколько гомофобных, по мнению пользователей соцсетей, шуток, но режиссер просит их быть более толератными. Однако когда Буратино подходит к нему, режиссер просит его отойти. После этого еще один герой — Папа Карло отказывается играть в одном спектакле с Буратино со словами: «Вы меня извините, но строгать такого сына я не буду».

Далее в сценке Папа Карло дарит Буратино азбуку, режиссер просит его сесть ближе к отцу, но тот подвигает Буратино ногой от себя.

Позже, в комментарии к публикации правозащитницы Софии Лапиной представители «Квартала 95» извинились за сценку и заявили, что ролик удален из открытого доступа.

«Друзья, номер новогоднего «Вечернего Квартала» про Буратино, несомненно, не имел цели оскорбить кого-либо, но мы признаем, что он мог показаться таким. Приносим свои искренние извинения тем, кого он обидел. Номер будет удален со всех официальных каналов студии «Квартал 95″ и изъят из общего доступа», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, издание отмечает, что по состоянию на 4 января на Facebook-странице «Квартала 95» извинения за неудачный номер не обнародованы.