14.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Криминал, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина

На Украине будет новый праздник — день вертухая


Готовится проект указа президента Украины об определении 22 апреля Днем работников уголовно-исполнительной службы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев.

«Инициатива, провозглашенная мной во время совещания у Министра юстиции Украины Павла Петренко относительно официального определения 22 апреля Днем работников уголовно-исполнительной службы, нашла свою поддержку. Проект Указа Президента Украины уже готовится, поэтому имею большие надежды, что нынешний праздник приобретет официального окраску», — отметил он.

Чиновник напомнил, что в этом году будет отмечаться двадцатилетие Государственной уголовно-исполнительной службы.

Власти обещают, что заработная плата младшего инспектора учреждения исполнения наказаний с февраля этого года будет не меньше чем 5,7 тыс. грн.

Напомним, в СССР 22 апреля традиционно отмечали, как день рождения основателя советского государства В,И. Ленина. Очевидно, что идея заместить эту дату «днем вертухая»  лежит в русле проводимой нынешними властями кампании по т. н. «декоммунизации».

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