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На Украине, чтобы избежать уголовной ответственности, слова Ленина стали приписывать Тарасу Шевченко
Для досрочных украинских выборов есть все условия, кроме наиболее главного в нынешних обстоятельствах — санкции Запада.
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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, отметивший, что не верит в проведение досрочных выборов на Украине, хотя их теоретическая возможность сохраняется.
«Как вы помните, чуть ли не с 2015 года у нас то новый майдан, то госпереворот, то досрочные выборы. Есть революционная ситуация. Кто-то из великих, то ли Тарас Шевченко, то ли Иван Франко сформулировал, когда низы не могут, а верхи не хотят, или наоборот. Я все время забываю фамилию этого поэта… Нет, он писатель был — не в рифму писал. Когда-то был памятник, можно было пойти, фамилию прочесть и вспомнить. Теперь памятника нет и забывается фамилия», — заметил политолог.
По его словам, на Украине существует революционная ситуация.
«Но для всех этих вещей у нас не хватает санкции. Не той, что против России, а той, что дают начальники подчиненным. Не хватает одобрение на то, чтобы тут что-то замутилось», — полагает Рудяков.
Напомним, что слова о низах и верхах принадлежит Ленину. При этом цитаты руководителей Компартии, начиная от секретарей райкомов, согласно принятому Верховной Радой закону, отнесены к «символике коммунистического тоталитарного режима», использование которой данным законом запрещено на Украине.
Порой доходило до того, что памятники Ленину на Украине превращали в памятники Тарасу Шевченко.
Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», украинский генерал со страху обратился к запрещенному Ленину.
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Метки: Владимир Ленин, Декоммунизация, Иван Франко, Павел Рудяков, Тарас Шевченко
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