26.02.2018, Киев, Владимир Гладков

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На Украине декоммунизировали спорт как «наследие тоталитарного прошлого»

Украинские олимпийцы зимних видов спорта были вынуждены ездить на тренировки за границу, потому как тренировочная база под Киевом представляет собой руины.

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Об этом рассказали журналисты канала «Open Ukraine», посетившие спортивную базу в Вышгороде (Киевская область), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многим киевлянам известно, что в Вышгороде есть прекрасная спортивная база, которая осталась ещё со времён Советского Союза, предназначенная именно для подготовки к зимним видам спорта. Там есть все необходимые условия для того, чтобы тренировать сборную», – рассказал бывший атошник, ныне ведущий канала «Open Ukraine» Александр Мединский.

Как известно, сборная Украины на нынешней зимней олимпиаде заняла 21-е место, завоевав лишь одну медаль. При этом на подготовку украинской команды по бобслею выделено 800 тысяч долларов.

«В связи с невозможностью полноценно тренироваться, бобслеем Украина не блещет», – отметил журналист канала, проходя мимо заснеженных руин бобслейного трека.

«Часть склонов арендовала частная организация под небольшой лыжный аттракцион. Домики заброшены либо сданы в аренду, трасса уничтожена, подъёмников нет», –добавил он.

Спортсмены, несмотря на выделенные деньги, вынуждены ездить тренироваться в Литву и сопредельные республики. Многие давно покинули Украину и выступают за другие страны.

«Летописный город Вышгород, 15 километров до Киева», – прокомментировал журналист безрадостную картину руин некогда знаменитой спортивной базы.

«Так что же произошло? Неужели и зимний спорт тоже декоммунизировали как наследие проклятого Советского Союза? Вместо лыжников и бобслеистов, конечно, лучше тренировать экстремистов, террористов и нацистов. Но куда дели 800 тысяч долларов? Неужели на «коктейли Молотова» и на брусчатку для С-14?», – подытожил видеосюжет Мединский.