17.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине готовятся к продаже 20 крупных госпредприятий

Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурсов по продаже 20 крупных госпредприятий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров сообщил на своей странице в сети Facebook.

«ФГИ начал подготовку к проведению конкурсов по продаже ОПЗ, „Сумыхимпрома“, „Оснастки“, 5 облэнерго и других предприятий. В целом, 20 крупных предприятий с размером пакетов акций от 50 до 100 процентов. Мероприятия по подготовке конкурсов включают несколько этапов, среди которых важнейший — разработка условий конкурсов и утверждение их правительством», — сообщил Трубаров.

Как сообщалось, ранее Фонд государственного имущества оценил ПАО «Сумыхимпром» в 248,95 млн грн или $8,8 млн по текущему курсу.

В сентябре заместитель председателя Фонда госимущества Юрий Никитин, поясняя низкую оценку стоимость пакета акций «Сумыхимпрома», заявлял, что «государственный пакет акций ничего не стоит». Чиновник указывал, что предприятие 10 лет находится в процедуре банкротства, его основным кредитором является компания Дмитрия Фирташа.

«Сумыхимпром» специализируется на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды. 99,9% акций «Сумыхимпром» находится в государственной собственности.

С начала процедуры санации предприятия в 2012 году управляющим санацией должника был назначен председатель правления «Сумыхимпром» Игорь Лазакович, бывший топ-менеджер Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.