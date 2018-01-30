30.01.2018, Донецк, Александр Гусар

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На Украине готовятся к разгону протестов националистов

Национальная полиция, СБУ и МЧС Украины в районе Краматорска провели совместные учения по отработке операций по разгону массовых акций протестов и задержанию правонарушителей. Целью данных мероприятий является подготовка к возможным акциям протеста радикально настроенных украинских националистов.

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Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По данным нашей разведки, для подавления возможных протестных настроений, со стороны националистических группировок и подразделений, не подчиняющихся командованию ВСУ, в районе города Краматорск при участии национальной полиции, СБУ и МЧС были проведены совместные учения по разгону массовых протестов и задержанию нарушителей правопорядка», – сообщил Эдуард Басурин.

Напомним, ранее корреспондент «ПолитНавигатора» сообщал, что во время проведения митингов в Киеве, верные Порошенко офицеры ВСУ размещают тяжёлое вооружение в жилых кварталах города. В случае угрозы захвата власти радикалами, им отдан приказ стрелять на поражение по митингующим.