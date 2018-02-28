28.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Tехнологии, Вооруженные силы, Общество, Украина

На Украине испытали «Корсара» «в интересах заказчика»


На Украине прошли испытания ракетных комплексов Корсар и Стугна-П.

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Соответствующие фото сегодня на своей странице в соцсети Facebook опубликовало конструкторское бюро Луч, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«КБ ЛУЧ подтвердило заявленные характеристики очередной партии противотанковых ракет в интересах заказчика», — говорится в сообщении.

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