28.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине испытали «Корсара» «в интересах заказчика»

На Украине прошли испытания ракетных комплексов Корсар и Стугна-П.

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Соответствующие фото сегодня на своей странице в соцсети Facebook опубликовало конструкторское бюро Луч, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«КБ ЛУЧ подтвердило заявленные характеристики очередной партии противотанковых ракет в интересах заказчика», — говорится в сообщении.