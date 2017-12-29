 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
29.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
  679 просмотров
Демография, Киев, Общество, Статистика, Украина

На Украине каждый пятый ребенок рождается вне брака, а количество матерей-одиночек выросло в 22 раза


На Украине за 15 лет в 22 раза увеличилось количество матерей-одиночек, а каждый пятый ребенок рождается вне брака.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, сообщает корреспондент «ПолитНавмгатора» со ссылкой на Укринформ.

«У нас каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака. Количество матерей-одиночек увеличилось за 15 лет в 22 раза. И поэтому я считаю, что наша основная задача обеспечить молодежными программами строительства жилья», — заявил Рева.

Кроме того, он прибавил, что в Украине в первый год после заключения брака 10% пар расстаются. В то же время в цивилизованных странах, отметил он, этот показатель составляет 1%.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть