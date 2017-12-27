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На Украине хотят развернуть охоту на «коллаборационистов» и сажать за «формирование искаженной картины мира»
На рассмотрение Верховной Рады подали законопроект № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма». Инициаторы — девять народных депутатов из фракции «Народного фронта» во главе с экс-майданщиком Сергеем Высоцким, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Законопроект размещен на сайте ВР Украины и определяет такие понятия, как коллаборационист, коллаборационизм, сотрудничество с врагом, содействие при развертывании вооруженного конфликта.
В частности, коллаборационист, согласно документу, — это человек, который «сотрудничал или сотрудничает с врагом при осуществлении им агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины; способствовал или содействует в осуществлении такой агрессии или развертывании конфликта; оказывал или оказывает помощь врагу во время подготовки и проведения такой агрессии, при развертывании вооруженного конфликта».
Коллаборационизмом назовут действия от ввоза на территорию Украины боевиков и размещения тактического ядерного оружия возле границы до унижения украинской культуры.
Вот полный перечень:
обеспечение участия регулярных войск, советников, инструкторов и наемников в боевых действиях на территории Украины;
подрывная и диверсионная деятельность;
разжигание межэтнической, межконфессиональной, социальной вражды и ненависти, сепаратизма и терроризма;
создание и поддержка самопровозглашенных органов;
оккупация и аннексия территории Украины;
размещение тактического ядерного оружия у границ Украины и на временно оккупированной территории;
создание вооруженных групп, которые дестабилизируют ситуацию — в частности, блокируют важные объекты промышленности и инфраструктуры;
препятствование мероприятиям, которые избавят Украину от энергетической зависимости;
все, что приводит к истощению украинской экономики;
унижение украинского языка и культуры, надругательство над государственным флагом, фальсификация украинской истории, формирование СМИ искаженной информационной картины мира.
Сотрудничество с врагом Украины или содействие ему — это отдельная статья. Так будут трактовать организацию митингов и пикетов; публикацию в интернете призывов в пользу агрессора; работу на политических или административных должностях в самопровозглашенных органах; участие в военных действиях или вербовку других для этого; предоставление агрессору материальной или иной поддержки; участие в информационных кампаниях в поддержку противника Украины.
Вместе с тем если человек совершал нечто подобное под давлением угроз и сможет это доказать, то к нему не будут применять ограничения, предусмотренные для тех, кого признали коллаборационистами.
Законопроект предусматривает ряд ограничений для людей, признанных коллаборационистами. Все ограничения должны действовать 15 лет; если человек покаялся и изобличил других — 10 лет; в случае приговора суда по статье Уголовного кодекса продолжительность ограничений добавляется.
Коллаборационистам нельзя:
быть должностными лицами госслужбы и органов местного самоуправления;
осуществлять правосудие в суде;
работать в правоохранительных органах;
быть членами комиссий, рабочих групп при органах госвласти;
работать на объекте, который имеет стратегическое государственное значение;
иметь доступ к государственной тайне;
получать разрешение на огнестрельное охотничье, холодное, пневматическое оружие.
Однако комиссия должна придерживаться презумпции невиновности: пока нет доказательств в пользу того, что человек — коллаборационист, его нельзя ни в чем обвинять. Когда комиссия начинает проверку (документ содержит перечень возможных причин), человеку сразу должны сообщить об этом, а также о его правах и порядке обжалования заключения. Человеку также должны предоставить право объяснить свои действия или бездействие (хотя есть и исключения, когда решение принимают без заслушивания).
Комиссия должна завершить проверку «в разумные сроки, но не более чем через год с момента начала».
Документ предусматривает создание комиссии для отбора, а еще — непосредственно комиссии по вопросам рассмотрения фактов коллаборационизма, плюс совещательный общественный орган при комиссии — для контроля.
Комиссия по вопросам рассмотрения фактов коллаборационизма должна состоять из пятидесяти членов и работать в пяти коллегиях. Выбирает этих членов комиссия по отбору по результатам конкурса, утверждает такое решение президент. А вот процедуру увольнения члена комиссии не предусмотрели. «Принудительно» лишить таких полномочий можно только если вступил в силу обвинительный приговор или же лицу прекратили гражданство Украины. Отмечается, что такой порядок увольнения обеспечит независимость органа.
Деятельность комиссии должна финансироваться из государственного бюджета, однако в законопроекте нет упоминания об оплате работы членов комиссии.
Метки: ВР Украины, коллаборационисты, политиченские репрессии, Сергей Высоцкий
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