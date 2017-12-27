27.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине хотят развернуть охоту на «коллаборационистов» и сажать за «формирование искаженной картины мира»

На рассмотрение Верховной Рады подали законопроект № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма». Инициаторы — девять народных депутатов из фракции «Народного фронта» во главе с экс-майданщиком Сергеем Высоцким, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект размещен на сайте ВР Украины и определяет такие понятия, как коллаборационист, коллаборационизм, сотрудничество с врагом, содействие при развертывании вооруженного конфликта.

В частности, коллаборационист, согласно документу, — это человек, который «сотрудничал или сотрудничает с врагом при осуществлении им агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины; способствовал или содействует в осуществлении такой агрессии или развертывании конфликта; оказывал или оказывает помощь врагу во время подготовки и проведения такой агрессии, при развертывании вооруженного конфликта».

Коллаборационизмом назовут действия от ввоза на территорию Украины боевиков и размещения тактического ядерного оружия возле границы до унижения украинской культуры.

Вот полный перечень:

обеспечение участия регулярных войск, советников, инструкторов и наемников в боевых действиях на территории Украины;

подрывная и диверсионная деятельность;

разжигание межэтнической, межконфессиональной, социальной вражды и ненависти, сепаратизма и терроризма;

создание и поддержка самопровозглашенных органов;

оккупация и аннексия территории Украины;

размещение тактического ядерного оружия у границ Украины и на временно оккупированной территории;

создание вооруженных групп, которые дестабилизируют ситуацию — в частности, блокируют важные объекты промышленности и инфраструктуры;

препятствование мероприятиям, которые избавят Украину от энергетической зависимости;

все, что приводит к истощению украинской экономики;

унижение украинского языка и культуры, надругательство над государственным флагом, фальсификация украинской истории, формирование СМИ искаженной информационной картины мира.

Сотрудничество с врагом Украины или содействие ему — это отдельная статья. Так будут трактовать организацию митингов и пикетов; публикацию в интернете призывов в пользу агрессора; работу на политических или административных должностях в самопровозглашенных органах; участие в военных действиях или вербовку других для этого; предоставление агрессору материальной или иной поддержки; участие в информационных кампаниях в поддержку противника Украины.

Вместе с тем если человек совершал нечто подобное под давлением угроз и сможет это доказать, то к нему не будут применять ограничения, предусмотренные для тех, кого признали коллаборационистами.

Законопроект предусматривает ряд ограничений для людей, признанных коллаборационистами. Все ограничения должны действовать 15 лет; если человек покаялся и изобличил других — 10 лет; в случае приговора суда по статье Уголовного кодекса продолжительность ограничений добавляется.

Коллаборационистам нельзя:

быть должностными лицами госслужбы и органов местного самоуправления;

осуществлять правосудие в суде;

работать в правоохранительных органах;

быть членами комиссий, рабочих групп при органах госвласти;

работать на объекте, который имеет стратегическое государственное значение;

иметь доступ к государственной тайне;

получать разрешение на огнестрельное охотничье, холодное, пневматическое оружие.

Однако комиссия должна придерживаться презумпции невиновности: пока нет доказательств в пользу того, что человек — коллаборационист, его нельзя ни в чем обвинять. Когда комиссия начинает проверку (документ содержит перечень возможных причин), человеку сразу должны сообщить об этом, а также о его правах и порядке обжалования заключения. Человеку также должны предоставить право объяснить свои действия или бездействие (хотя есть и исключения, когда решение принимают без заслушивания).

Комиссия должна завершить проверку «в разумные сроки, но не более чем через год с момента начала».

Документ предусматривает создание комиссии для отбора, а еще — непосредственно комиссии по вопросам рассмотрения фактов коллаборационизма, плюс совещательный общественный орган при комиссии — для контроля.

Комиссия по вопросам рассмотрения фактов коллаборационизма должна состоять из пятидесяти членов и работать в пяти коллегиях. Выбирает этих членов комиссия по отбору по результатам конкурса, утверждает такое решение президент. А вот процедуру увольнения члена комиссии не предусмотрели. «Принудительно» лишить таких полномочий можно только если вступил в силу обвинительный приговор или же лицу прекратили гражданство Украины. Отмечается, что такой порядок увольнения обеспечит независимость органа.

Деятельность комиссии должна финансироваться из государственного бюджета, однако в законопроекте нет упоминания об оплате работы членов комиссии.