16.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине хотят ввести уголовную ответственность за поддельные справки о прививках

Уголовная ответственность будет грозить тем украинцам, которые будут подделывать справки о прививках и вакцинации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом заявила журналистам и.о. министра здравоохранения, гражданка США Ульяна Супрун.

Она подчеркнула, что сейчас в стране проводится трансформация системы здравоохранения.

«В электронной системе все будет зафиксировано. Там будут другие уровни наказания за поддельные справки. Но как видите это уголовный акт. Я думаю, что электронная система поможет нам, чтобы мы могли дальше подтвердить, получил ли ребенок вакцинацию», — уточнила и.о. министра здравоохранения.

Кроме того, эксперт Минздрава по направлениям «Инфекционные болезни, детские инфекционные болезни. Паразитология» Федор Лапий заявил, что подделка документов, которая привела к тяжелым последствиям является уголовным преступлением.

По информации Министерства здравоохранения, в Украине корью заболели 1285 человек. Среди них 429 взрослых и 856 детей. 852 человек госпитализированы.