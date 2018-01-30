30.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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На Украине хотят взять напрокат у НАТО военную технику

В Киеве анонсируют масштабное перевооружение своих вооруженных сил за счет НАТО и, в первую очередь, США.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«ВСУ, так же, как и другие силовые структуры, фактически, доедают старую технику, которая разрабатывалась, тестировалась и в большинстве выпускалась еще в советские годы. Некоторая техника еще 50 — 60-х, ну, максимум, 70-х годов разработки. Явно, что она устарела… Мы на грани массового обновления техники. Благодаря, если это слово подходит, российской агрессии, уже не стоит вопрос выбора. Если бы это случилось лет 10 назад, то тогда кто-то бы убеждал, что нужно у России закупать, кто-то говорил бы, что в странах НАТО. Теперь никто не предложит у России закупать вооружение.

Возникает вопрос — какая страна пойдет на более широкое сотрудничество с нами для того, чтобы мы имели возможность в режиме лизинга, фактически, аренды на первом этапе, в режиме бесплатной передачи для тестирования и испытаний, в режиме продажи, совместного производства, совместного ремонта по компенсационным схемам, чтобы у нас частично оставалась технология, создавались рабочие места, создавались новые производства. С какой страной мы пойдем на более глубокое сотрудничество. И тут претендент номер один — это, как раз, Америка», — сказал Гриценко.