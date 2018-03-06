06.03.2018, Киев, Ольга Козаченко

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На Украине кусают локти, что поспешили делить шкуру неубитого газпромовского медведя

Украине не стоило слишком громко и пафосно радоваться последнему решению Стокгольмского арбитража по газовому спору между «НАК «Нафтогаз» и «Газпромом», по итогам которого росийский монополист остался должен 2,6 миллиарда долларов.

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Такое мнение в своем блоге высказывает бывший собственник банка «Аваль», совладелец украинского холдинга «Молочный альянс» Александр Деркач.

«Детский вопрос. А может не надо было так громко сдирать шкуру с неубитого газпромовского медведя на второй день после арбитража. Не делить неполученые миллиарды. Не выяснять публично, кому толще орден вешать на грудь. За победу. Может вначале надо было тихонько получить эти миллиарды, — полагает бизнесмен. — А потом уже. Не знаю, пришлось бы в этом случае прикручивать-откручивать вентиль, или нет. Возможно и пришлось бы. Но выглядело бы это чуть по другому. Согласитесь».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве признали, что в Стокгольме «Нафтогаз» одержал пиррову победу, а его руководство не обеспечило достаточное количество газа в хранилищах, из-за чего возникла его нехватка в холодную погоду.

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