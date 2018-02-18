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На Украине кусают локти: Лукашенко-младший поздравил китайцев с новым годом на их родном языке
Николай Лукашенко — младший сын белорусского президента Александра Лукашенко, в видеосообщении на китайском языке поздравил китайский народ с наступающим Праздником Весны, более извесчтным в мире, как Китайский Новый год.
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Николай Лукашенко по этому поводу снялся в специальном видеообращении.
В многочисленных комментариях пользователи соцсетей увязывают этот факт с хитрой и дальновидной политикой отца Коли — нынешнего белорусского президента Александра Лукашенко.
«Бацька Лукашенко далеко не так прост. Вот уже и с ктайцами связи ищет. Подходы. Ну….слов нет, молодец», — пишет пользователь Nataliya Kaluzhanina.
Пользователь из Беларуси Алексей Бакалёв просвещает: «Немного удивляет что для некоторых в диковинку наша «дружба» с китайцами. Для понятия, насколько все далеко, пару примеров. У нас в банкоматах есть китайский язык, и уже есть дорожные знаки на китайском».
«Кажется 7 млрд (китайских инвестиций — Ред) пойдут севернее Украины», — сетует украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский.
«Очень и очень. На полном серьезе предлагаю позвать Николая Александровича к нам президентом», — пишет киевский журналист Вячеслав Чечило.
Метки: Беларусь, китайцы, Николай Лукащенко, поздравление
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