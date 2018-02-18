18.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине кусают локти: Лукашенко-младший поздравил китайцев с новым годом на их родном языке

Николай Лукашенко — младший сын белорусского президента Александра Лукашенко, в видеосообщении на китайском языке поздравил китайский народ с наступающим Праздником Весны, более извесчтным в мире, как Китайский Новый год.

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Николай Лукашенко по этому поводу снялся в специальном видеообращении.

В многочисленных комментариях пользователи соцсетей увязывают этот факт с хитрой и дальновидной политикой отца Коли — нынешнего белорусского президента Александра Лукашенко.

«Бацька Лукашенко далеко не так прост. Вот уже и с ктайцами связи ищет. Подходы. Ну….слов нет, молодец», — пишет пользователь Nataliya Kaluzhanina.

Пользователь из Беларуси Алексей Бакалёв просвещает: «Немного удивляет что для некоторых в диковинку наша «дружба» с китайцами. Для понятия, насколько все далеко, пару примеров. У нас в банкоматах есть китайский язык, и уже есть дорожные знаки на китайском».

«Кажется 7 млрд (китайских инвестиций — Ред) пойдут севернее Украины», — сетует украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский.

«Очень и очень. На полном серьезе предлагаю позвать Николая Александровича к нам президентом», — пишет киевский журналист Вячеслав Чечило.