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16.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Украина

На Украине ликвидировали «инвалидов»


Петр Порошенко подписал закон № 2249-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которым из законодательства исключается термин «инвалид» и вводится термин «лицо с инвалидностью», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает сегодня пресс-служба главы украинского государств.

Отмечается, что этот документ вносит изменения в 37 законов Украины, в положениях которых слова «инвалид», «ребенок-инвалид» и «инвалид войны» заменены словами «лицо с инвалидностью», «ребенок с инвалидностью» и «лицо с инвалидностью вследствие войны».

Таким образом, закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Кроме того, вводя в обиход термин «лицо с инвалидностью», акцент делается прежде всего на человеке, а не на его инвалидности.

Данный закон принят Верховной Радой 19 декабря 2017 года.

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