03.03.2018, Киев, Ольга Козаченко

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На Украине может оказаться два легитимных президента

Россия может использовать свергнутого Майданом президента Виктора Януковича в качестве элемента давления на Петра Порошенко.

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Такого развития событий на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», не исключил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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Эксперт отметил, что в ходе последней пресс-конференции свергнутого Майданом президента Виктора Януковича было о сказано об угрозе новой полномасштабной войны в Донбассе

«В последнее время много кто говорит, что начиная со второй половины этого года или даже к лету вероятность возобновления боевых действий на Донбассе возрастает из-за политической конъюнктуры «, — сказал политолог.

Он также обратил внимание на ответ Януковича на вопрос, не думает ли он вернуться если не в Киев, то хотя бы в Донецк или Луганск.

«Этот вопрос прозвучал одним из первых от российских журналистов и выглядел явной заготовкой. Уклончивый и размытый ответ говорит о том, что сценарий использования Януковича в качестве инструмента давления на Порошенко остается на повестке дня, и нельзя исключить того, что Янукович в какой-то из моментов украинского политического кризиса, например, во время выборов, может быть возвращен в Донецк и Луганск. Таким образом на территории Украины появится два легитимных одновременно [президента], — заявил Бортник.