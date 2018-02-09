09.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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На Украине началась подготовка к запрету общения на русском языке

На Украине прощупывают почву для введения уголовной ответственности за использование русского языка. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил телеведущий Вячеслав Пиховшек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так он прокомментировал регистрацию на сайте президента Украины петиции о запрете обучения на русском языке.

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«К нему обращаются, чтобы отменить в школах обучение на русском языке, который прямо называется в этой петиции «язык оккупанта». Я считаю, что это первый пробный шар — как мы все на это отреагируем.

Конечно, Порошенко будет уходить от этого дела. Но сначала появляется петиция об обучении на «языке оккупанта», потом появится петиция о том, что мы общаемся на «языке оккупанта», потом будет предусмотрена административная ответственность за общение на «языке оккупанта», а потом, в конце концов, кому-то придет в голову и уголовная ответственность в отношении «языка оккупанта».

Но мы-то с вами знаем, что мы не оккупанты на своей родной земле, на которой мы привыкли говорить и по-украински, и по-русски», — заявил Пиховшек.