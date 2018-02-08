08.02.2018, Киев, Дмитрий Скворцов
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Культура, Спорт, Украина

На Украине наградили фильм, прославляющий силовые структуры «страны-агрессора»


В Днепропетровске прошёл 9-й международный кинофестиваль «Киноассамблея на Днепре». По его итогам вторую премию получил фильм азербайджанского режиссера Арзу Уршан «Тройка на все времена» о великих хоккеистах Валерии Харламове, Владимире Петрове, Борисе Михайлове.

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Это была ударная тройка не только сборной Советского Союза (официальным преемником которой считается признанная на Украине «страной-агрессором» Российская Федерация), но и Центрального спортивного клуба армии. Армии, которая ныне является «силовой структурой» той же «страны-агрессора».

А один из героев фильма Борис Михайлов является старшим офицером российской армии в отставке. Таковым же был и ныне покойный Владимир Петров. И лишь погибший в 1981 году Валерий Харламов был офицером только Советской армии.

Как известно, на Украине запрещены к показу фильмы, выпущенные с 1 января 2014 года в любой стране, пропагандирующие российские силовые структуры или их отдельных представителей, если их сюжет хотя бы косвенно связан с российскими силовиками.

На фото: Владимир Лутченко, Борис Михайлов, Владимир Петров и Валерий Харламов с министром обороны СССР маршалом Гречко.

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