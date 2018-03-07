07.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине насчитали 100 миллионов хакерских и вирусных атак

Количество вирусных заражений и хакерских атак на Украине за последний год выросло с 10 миллионов до 100 млн, пережает корреспондент «ПолитНавигатора».

Такие данные привел эксперт в области информационной безопасности Владимир Илибман во время презентации ежегодного отчета по кибербезопасности, сообщает киевское издание Укринформ.

«Из года в год количество атак и вирусов растет. Это фантастическая цифра. Если взять количество штаммов вирусов в 2016 году и в 2017 году, то эта цифра выросла с 10 миллионов до 100 миллионов. И это уникальные вирусы. Но есть хорошая новость — мы, компания Cisco, сокращаем время реагирования на них. Если в 2015 году от начала новой атаки до реагирования проходило 37 часов, то в 2017 году — 4 часа», — сказал Илибман.

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По его словам, сейчас наблюдается беспрецедентный уровень технической сложности и разрушительного воздействия хакерских атак. «Злоумышленники умело маскируют атаки. Они используют несовершенство новых технологий, но при этом постоянно совершенствуют свою тактику, проводя полевые испытания вредоносных программ, блокирующих средства контроля и управления. Они используют шифрование и легальные интернет-сервисы, чтобы скрывать свою деятельность и преодолеть традиционные системы защиты. Хакеры применяют сетевые вирусы-вымогатели, использующие шифрование и используют все то, что ІТ-компании используют для защиты, но с другой целью», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что также советует помнить, что сегодня злоумышленники активно изучают уязвимые места, чтобы сделать их мишенью для атак в будущем. Речь идет о подсоединенных к Интернету, о тех, кто имеет известные уязвимые места и редко обновляет свое программное обеспечение, добавил он.

«Необходимо помнить, что угрозы обновляются. Поэтому обучение всегда актуально. Надо несколько раз в год обучать персонал новым технологиям, объяснять то, как злоумышленники пытаются выключить защиту, обучать базовой «гигиене» в Интернете», — сказал специалист.