17.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине нашли единственную отрасль экономики, которая развивается

В 2017 году объем экспорта украинской IT-отрасли вырос примерно с $3 млрд до $3,6 млрд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в данных ассоциации «ИТ Украины», объединяющей аутсорс-компании, сообщает профильное издание AIN.

На 2018 год прогноз составляет $4,5 млрд. К 2025 году отрасли пророчат рост почти вдвое.

По оценкам ассоциации, среди обязательных условий роста отрасли: стабильность налоговой политики, отсутствие новых регуляторных барьеров, развитие IT-образования и кадров и активное продвижение бренда Украины на международном рынке.

Всего в отрасли, по данным ассоциации, сейчас занято порядка 116 тыс. специалистов.