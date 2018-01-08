08.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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На Украине не исключают бойкота немецких фирм из-за Крыма

Украина может обьявить бойкот некоторым немецким корпорациям, сотрудничающим с Крымом.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Тарас Загородний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так он ответил на предположение телеведущего, который напомнил, что глава МИД Украины Павел Климкин недавно высказал недовольство работой ряда крупных немецких корпораций.

«Сименс», «Фольксваген» и «Адидас» — есть претензии у министра иностранных дел, он их озвучивает. Огласите бойкот этим маркам и все со стороны Украины, раз они так плохо относятся», — заявил телеведущий.

«Я думаю, что это вполне возможно, а почему и нет. Все это можно заменить. Украина могла бы сделать, тем более, можно заменить продукцией других стран. Я тут вопросов вообще не вижу», — согласился с ним Загородний.