31.01.2018, Киев, Игорь Петров

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На Украине не хватает ни рабочих мест, ни кадров

Несмотря на высокий уровень безработицы, который зафиксирован на Украине, в стране нарастает нехватка кадров.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кадров не хватает. Объявления о приеме на работу есть во всех СМИ. Такая противоречивая информация свидетельствует, что дисбаланс на рынке труда усиливается. С одной стороны, достаточно много людей – 1,7 миллиона – которые не нашли себе работу в 2017 году, они какой-то период были безработными. Для нашей страны это достаточно много. Почти каждый десятый на рынке труда был безработным. В то же время есть дефицит кадров, причем по всем отраслям и по всем специальностям», — сказала Ткаченко.

По ее словам, причина этого – в отсутствии целенаправленной стратегии развития экономики.