07.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине не оценили жеста Собчак насчет Крыма и занесли в базу «Миротворца»

Кандидат в президенты России Ксения Собчак внесена в базу данных украинского стукаческого сайта «Миротворец» из-за «незаконного» посещения Крымав 2014 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом сообщается на странице «Миротворца» в Facebook.

Отмечается, что Собчак попала в базу за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке в Крым в апреле и июле 2014 года. Кроме того, по данным сайта, она оправдывала «оккупацию Крыма».

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Ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что Собчак направила в украинское посольство письмо с просьбой дать ей разрешение въехать на территорию Крыма. В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин назвал ситуацию с запросом кандидата в президенты России «политической шизофренией».