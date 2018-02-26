26.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Галичина, История, Общество, Украина

На Украине не оказалось украинцев


Украинской нации как таковой не существует — это общее понятие для русских и галичан, населяющих территорию государственного образования под названием Украина.

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Об этом в эфире канала PolitWera передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший киевский журналист и политолог Андрей Ваджра. По его словам, как только прекратит свое существование это государство, пропадет и так называемая «украинская нация».

«Сейчас они создали такую ситуацию, что народ разбегается миллионами в разные стороны. И процесс только по нарастающей идет. Эти же самые долбодятлы киевские, которые вскарабкались на эту социальную пирамиду и заняли высшие должностные места, уже кричат, что холопы разбегаются. Скоро некому будет, останутся только эти дебилы. Но на дебилах не построишь ни государство, ничего. Поэтому, исчезнет Украина, исчезнет система того, что там выстроено сейчас, исчезнет и так называемый украинский народ. Потому что, на самом деле, это не народ», — сказал эксперт.

Он утверждает, что на Украине нет украинцев.

«Само понятие «украинец» — оно искусственное. Оно стало всеобъемлющем понятием, реально существующим, при советской власти. Если раньше оно существовало теоретически в головах украинофилов, потом в польской, австрийской пропаганде, в немецкой пропаганде, то реально украинец, как народ, возник во времена советской власти, он создан советской властью, но это конструкт абсолютно искусственный. На самом деле то, что называют украинцами — это с одной стороны русские, а с другой — галичане», — подчеркнул политолог.

«Украинцы — это искусственное, общее для населения страны название, которого, на самом деле не существует… На Украине существуют только русские и галичане, а украинцы — это общее название русских и галичан в рамках того, что называется сейчас украинская государственность. Но по факту украинской нации не существует», — резюмировал Ваджра.

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