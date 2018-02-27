27.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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На Украине некому поддерживать догнивающую инфраструктуру

Сегодня разваливающуюся украинскую инфраструктуру содержат 50 тысяч инженеров, тогда как сразу после развала СССР их было 350 тысяч.

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Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пренебрежение человеческим капиталом привело к тому, что наша хваленая система образования превратилась в пустышку. Если в начале 90-х годов у нас было 350 тысяч инженеров, которые эту всю махину могли поддерживать советскую, то сегодня их осталось 50 тысяч. Для того, чтобы вот эти базовые функции поддерживать в виде догнивающей инфраструктуры, которую мы имеем, не говоря о том, чтобы серьезно что-то развивать, для этого необходимо появление людей. А система образования не трансформируется. Более того, люди не понимают, зачем нужна физика и математика. В прошлом году в Одесском университете закрыли физтех потому что не было абитуриентов», — заявил Романенко.