07.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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На Украине новый скандал — всплыл документ о причинах позорного бегства ВСУ из Крыма

Окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма без сопротивления было принято в ходе заседания СНБО 23 марта 2014 года по инициативе тогдашнего главы администрации президента Сергея Пашинского и бывшего руководителя Нацгвардии Украины, а ныне министра обороны Степана Полторака.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказал адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк, ссылаясь на скан-копии протокола допроса бывшего и.о. министра обороны Игоря Тенюха, которые он также публикует, сообщают «Украинские новости».

В опубликованных адвокатом Януковича фрагментах протокола допроса адмирала Тенюха экс-глава Минобороны, в частности, предоставил следователям ГПУ такие сведения: «После захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23.03.2014 я доложил обстановку по Крыму, про результаты развертывания ВСУ в районе Широкого Лана и жестко выступил с пропозицией идти на прорыв в Крым. В ответ Сергей Пашинский сказал: «С Министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов». Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим НГУ. Дословно он сказал: «Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма». В ответ я сказал, что лучше застрелиться и в таком случае я готов подать в отставку немедленно».

Вспоминая обстоятельства другого ключевого заседания СНБО, которое состоялось месяцем ранее, 28 февраля 2014 г., Тенюх заявил в протоколе допроса, что все предложения военных по обороне полуострова блокировались Арсением Яценюком, на тот момент уже назначенным на должность премьер-министра Украины.

«После того, как я озвучил вопрос про развертывание войск — это вызвало большое противодействие со стороны, прежде всего, Тимошенко Ю.В., которая выступила с возражением о том, что я не понимаю всей ситуации, что это спровоцирует Россию и что нужно смотреть не только на Крым, а и на всю Украину, — вспоминает Тенюх. — Яценюк А.П. поддерживал Тимошенко… В своих возражениях Яценюк сказал, что это спровоцирует Россию на полномасштабное вторжение, а потому он не даст Министру обороны развязать третью мировую войну. Я спросил, посмотрят ли хотя бы разработанный нами план, на что я ничего не услышал в ответ».

Бывший глава Минобороны также указывает, что тогдашний глава Кабмина также заблокировал предложение военных направить в Крым специальную правительственную комиссию, которая должна была урегулировать ситуацию в регионе, как и не поддержал предложение начать масштабное развертывание войск на севере, востоке и юге континентальной части Украины.

«Я обращал внимание присутствующих (глава СБУ, глава СВР, начальник Генштаба, министр внутренних дел) на то, что необходимо создать правительственную комиссию, представители которой должны вылететь в Крым и оттуда управлять процессами, которые происходят на полуострове, — отмечает Тенюх. — В ответ Яценюк А.П. сказал, что это нецелесообразно делать, поскольку таких представителей арестуют в Крыму».

«Это еще одно свидетельство, как фактически сдавался Крым и предавались его жители», — подытожил в протоколе допроса бывший глава Минобороны.