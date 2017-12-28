28.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

3 224 просмотров

На Украине облегчили жизнь переселенцам из Донбасса

Окружной административный суд Киева признал противоправным и решил отменить постановление правительства от 8 июня 2016 № 365 по осуществлению социальных выплат внутренне перемещенным лицам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

«Признать противоправным и отменить постановление Кабинета Министров Украины № 365 от 08.06.2016 года» Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам «, — говорится в постановлении суда.

Постановление правительства № 365 предусматривало, в частности, что структурные подразделения по вопросам соцзащиты должны осуществлять проверки места проживания переселенцев и составлять акт обследования бытовых условий семьи переселенцев.

Теперь же согласно решению суда, порядок и основания назначения социальных выплат всем пенсионерам или их определенным категориям должен быть предусмотрен непосредственно в законе и не может вводиться подзаконными нормативно-правовыми актами.

В постановлении отмечается, что это постановление принято за пределами полномочий ответчика и без соблюдения всех предусмотренных законодательством процедур, которые должны предшествовать его принятию.