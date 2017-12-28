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На Украине облегчили жизнь переселенцам из Донбасса
Окружной административный суд Киева признал противоправным и решил отменить постановление правительства от 8 июня 2016 № 365 по осуществлению социальных выплат внутренне перемещенным лицам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.
«Признать противоправным и отменить постановление Кабинета Министров Украины № 365 от 08.06.2016 года» Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам «, — говорится в постановлении суда.
Постановление правительства № 365 предусматривало, в частности, что структурные подразделения по вопросам соцзащиты должны осуществлять проверки места проживания переселенцев и составлять акт обследования бытовых условий семьи переселенцев.
Теперь же согласно решению суда, порядок и основания назначения социальных выплат всем пенсионерам или их определенным категориям должен быть предусмотрен непосредственно в законе и не может вводиться подзаконными нормативно-правовыми актами.
В постановлении отмечается, что это постановление принято за пределами полномочий ответчика и без соблюдения всех предусмотренных законодательством процедур, которые должны предшествовать его принятию.
Метки: Переселенцы из Донбасса, суж, Украина
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