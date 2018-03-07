07.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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На Украине обваливается единый бандеровский фронт

На телеканале Порошенко возмутились, что во Львове прошел антипольский марш украинских националистов с бандеровскими флагами.

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Так, депутат Верховной Рады, член комитета по культуре и духовности Николай Княжицкий в эфире 5 канала заявил, что в этих маршах нет ничего украинского, и они отсылают к нацистской Германии 30-х годов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очевидно, что в этом марше ничего хорошего нет. Сами эти факельные марши — это, в принципе, традиция немецкая 30-х годов, это не совсем украинская традиция. То, что Львов не для польских панов — это очевидно, но проводить этот марш в тот день, когда Россия нам перекрыла газ, а Польша предоставляла свои системы и мы норвежский газ через Польшу начали потреблять, я думаю, не очень разумно… Я бы не поддерживал таких действий, потому что поляки пока что, мне кажется, на Львов не претендуют особо», — заявил Княжицкий