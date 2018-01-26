26.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Вооруженные силы, Донбасс, США, Украина

На Украине обвинили США в сдаче Дебальцево


Если бы американцы ранее предоставили ВСУ противотанковые комплексы, то Дебальцево осталось бы под контролем Киева.

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Об этом в своем блоге пишет журналист украинского пропагандистского ресурса InformNapalm Антон Павлушко, выразивший недовольство недавним заявлением экс-командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса, удивившегося, что Украина клянчит ПТРК Javelin, но при этом продает за границу производимые ею танки.

«Напомню господину генералу, что мы все еще остаемся бедной страной. У нас отрицательное торговое сальдо в стране банально нет валюты, поэтому нам надо экспортировать все, что мы только можем продать за границу. Даже танки. Потому проданный сегодня танк, это еще и будущий контракт на модернизации и ремонты. Поэтому без экспорта никак. К тому же, если бы в свое время американцы вовремя дали нам Джавелин, то мы бы удержали Дебальцево. В конце концов, оно бы стоило российской стороне 1 — 2 танковых батальонов, после чего возможно бы дальше не двигались», — полагает Павлушко.

При этом он обратил внимание, что США до сих пор так и не дали Javelin, а дело пока ограничивается разговорами и согласованиями.

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