07.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине обьявили о начале ареста и описи активов «Газпрома»

Кабинет министров Украины начал процедуру по взысканию штрафов с российского газового монополиста «Газпром», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман и дал соответствующее поручение Министерству юстиции, сообщает Правительственный портал.

«Позиция Украины в ситуации с Газпромом должна быть жесткой и последовательной. Газпром должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража и также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня у меня был разговор о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Украины Павлом Петренко», — сказал Гройсман.

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Он напомнил, что исполнительное производство по этому делу ведет Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины на основании решения суда о взыскании с публичного акционерного общества «Газпром» в доход общего фонда государственного бюджета Украины 171 931 854 000,00 грн.

По этому делу, по словам премьера, начался опись и арест активов, принадлежащих Газпрому на Украине.

В этот перечень попало имущество компаний «Газпромсбыт Украина» (код ЕГРПОУ 35829646) и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» (код ЕГРПОУ 32349152), а также ценные бумаги ПАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (код ЕГРПОУ 00158741) и АО «Газтранзит». К оценке стоимости ценных бумаг привлекли украинскую компанию «Украинская экспертная группа», которая оценила стоимость акций АО «Газтранзит» в 630 747 656,00 грн. Эти акции должны быть проданы на открытых аукционах.

Как заявил Гройсман, «в нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить Газпром выполнять все свои обязательства. За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность».

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал Газпром доплатить НАК «Нафтогаза Украины» 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома по контракту суммы на поставку арбитры сделали зачет встречных требований, по итогам которого Газпром обязан заплатить Нафтогазу 2,56 млрд долл. Газпром после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску Нафтогаза заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.