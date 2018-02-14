14.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине одновременно растут экспорт зерна за границу и количество голодающих

Около 2,6% от общей численности населения Украины голодают и нуждаются в продовольственной помощи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом говорится в исследовании Продовольственной рпрограммы ООН.

Украина входит в список из 16 стран, пострадавших от военных конфликтов, в которых в определенной степени существует продовольственный кризис. Отмечается, что по сравнению с другими странами, в Украине показатель дефицита продовольствия существенно ниже.

В перечень голодаюших стран, помимо Украины, вошли такие государства, как Йемен, где с кризисным или чрезвычайным уровнем голода сталкивается порядка 60% населения, Южный Судан (45%), Центрально-Африканская Республика (30%), Сирия (33%), Афганистан (25%), Сомали (25%).

Общим фактором, подрывающим продовольственную безопасность во всех 16 странах, включенных в доклад, назван военный конфликт.

«Усиление конфликтов является ключевой причиной недавнего всплеска голода в мире после десятилетий устойчивого снижения, согласно последней оценке ООН глобальной продовольственной безопасности», — подчеркивается в исследовании.

Также отмечается, что количество голодающих на планете растет. За год показатель увеличился с 777 млн до 815 миллионов человек. А большинство голодающих проживают в странах, пострадавших от конфликтов.

Вместе с тем, как свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, с начала 2017-2018 маркетингового года и по состоянию на среду, 14 февраля, страна экспортировала 25,123 млн тонн зерновых. Так, к настоящему времени экспортировано около 12,6 млн тонн пшеницы, около 4 млн тонн ячменя, 8,5 млн тонн кукурузы. Кроме этого, на указанную дату экспортировано 287,6 тыс. тонн муки.