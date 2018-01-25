25.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Россия, Украина, Экономика, Энергетика

На Украине осознали, что блокада Донбасса привела к еще большей зависимости от России


Начатая радикалами блокада Донбасса, год назад официально утвержденная властями Украины, сказалась на всем мировом рынке угля и принесла пользу Российской Федерации.

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Об этом в эфире UkrLife заявил эксперт по вопросам рынка энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы покупаем уголь у России, потому что антрацита больше нигде не осталось. Вообще ситуация, которая произошла после блокады Донбасса, вроде бы будучи локальной, негативно сказавшись на украинской энергетике, сказалась и на всем мировом угольном рынке. Украина была крупным игроком, крупным добытчиком угля и антрацита, который поставлялся на экспорт. Речи о собственном обеспечении не шло — не вопрос был. Был вопрос, что делать с профицитом. У нас было порядка 10 миллионов тонн угля», — отметил эксперт.

По его словам, все резко изменилось после блокады Донбасса, в результате чего Украина из экспортера превратилась в импортера угля.

«Блокирование Донбасса привело к необходимости закупки антрацита, которого не так много на мировом рынке. Те же США добывают два миллиона тонн в год. Получилось, что единственным крупным игроком, способным экспортировать антрацит, стала Россия. Где бы мы с вами не покупали уголь — в США, ЮАР, Австралии — эти объемы будут замещаться российским углем. Потому что рынок поделен — есть потребители, спрос, объем добычи, которые запланированы. Когда внезапно произошла эта ситуация, то это сыграло, в первую очередь, на российскую угледобывающую промышленность. Они расширили свой мировой рынок, плюс еще и стали поставлять в Украину», — сказал Землянский.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Украина невольно вложилась в финансирование газопровода «Северный поток-2».

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