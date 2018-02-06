06.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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На Украине осознали, что бряцание оружием перед РФ до добра не доведет

Украинская власть должна перейти к переговорам с Россией о реинтеграции Донбасса и восстановлению отношений. В противном случае, на фоне примирения РФ и Запада, Украина рискует остаться без международной поддержки и в полной изоляции.

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Об этом в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, по словам которого, все санкционные списки США негативно влияют больше на Украину, чем на Россию.

«Кто в Штатах играет игру на этот новый раскол и сдачу Украины — большой вопрос, но в этом «золотом занавесе» мы должны понимать, что эти списки оборачиваются не против России, а, прежде всего, против Украины, которая, с одной стороны, сейчас окажется под большим влиянием России, которая начнет собирать ресурс — ее ужимают, она будет собирать ресурсы по периметру, и в Азии, и к Украине по-другому отнесется», — сказал эксперт.

По его словам, с другой стороны, активизируются радикальные европейские политики, которые будут лоббировать снятие санкций и возвращение к большим переговорам с Россией, что также пойдет в минус Украине.

«Украинская власть должна стать более договороспособной в вопросе войны и мира на Донбассе, начать двусторонние переговоры с Россией в контексте минского процесса, потому что мы и так там в переводных позициях, и реализовать ускоренно пакет наших обязательств, связанных с Минскими протоколами, чего от Украины ждут… Если же вместо такой политики Украина будет бряцать оружием и принимать законы а-ля закон о национальной безопасности, в сухом остатке пострадает и украинский режим, и Украина в целом. В этом же году», — предупредил Ермолаев.