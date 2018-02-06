06.02.2018, Киев, Максим Карпенко
  2 378 просмотров
Донбасс, Минский процесс, Россия, Украина

На Украине осознали, что бряцание оружием перед РФ до добра не доведет


Украинская власть должна перейти к переговорам с Россией о реинтеграции Донбасса и восстановлению отношений. В противном случае, на фоне примирения РФ и Запада, Украина рискует остаться без международной поддержки и в полной изоляции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, по словам которого, все санкционные списки США негативно влияют больше на Украину, чем на Россию.

«Кто в Штатах играет игру на этот новый раскол и сдачу Украины — большой вопрос, но в этом «золотом занавесе» мы должны понимать, что эти списки оборачиваются не против России, а, прежде всего, против Украины, которая, с одной стороны, сейчас окажется под большим влиянием России, которая начнет собирать ресурс — ее ужимают, она будет собирать ресурсы по периметру, и в Азии, и к Украине по-другому отнесется», — сказал эксперт.

По его словам, с другой стороны, активизируются радикальные европейские политики, которые будут лоббировать снятие санкций и возвращение к большим переговорам с Россией, что также пойдет в минус Украине.

«Украинская власть должна стать более договороспособной в вопросе войны и мира на Донбассе, начать двусторонние переговоры с Россией в контексте минского процесса, потому что мы и так там в переводных позициях, и реализовать ускоренно пакет наших обязательств, связанных с Минскими протоколами, чего от Украины ждут… Если же вместо такой политики Украина будет бряцать оружием и принимать законы а-ля закон о национальной безопасности, в сухом остатке пострадает и украинский режим, и Украина в целом. В этом же году», — предупредил Ермолаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть