23.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, История, Киев, Общество, Политика, Пропаганда, Скандал, Украина

На Украине озвучили условие, при котором разрешат полякам копаться в могилах предков


Украина возобновит эксгумации польских жертв и увековечивание памяти о них в том случае, если Польша восстановит и гарантирует сохранность памятников боевиков бандеровской УПА на своей территории, передает корреспонденет «ПолитНавигатора».

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О таком требовании Киева заявил вице-премьер Украины Павел Розенко, передает Радио Польша.

По словам Розенко, украинская сторона передала польским коллегам список из восьми памятников боевикам УПА в Польше, которые были разрушены в течение нескольких последних лет. Украина требует, чтобы памятники были восстановлены.

Разрушенный в Польше памятник боевикам гитлеровских коллаборационистов из  УПА.

Вице-премьер Украины признал, что лишь два из восьми упомянутых памятников УПА в Польше были легализованы. Но, по его словам, 95% польских мест памяти на Украине нелегальны.

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