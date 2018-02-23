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На Украине озвучили условие, при котором разрешат полякам копаться в могилах предков
Украина возобновит эксгумации польских жертв и увековечивание памяти о них в том случае, если Польша восстановит и гарантирует сохранность памятников боевиков бандеровской УПА на своей территории, передает корреспонденет «ПолитНавигатора».
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О таком требовании Киева заявил вице-премьер Украины Павел Розенко, передает Радио Польша.
По словам Розенко, украинская сторона передала польским коллегам список из восьми памятников боевикам УПА в Польше, которые были разрушены в течение нескольких последних лет. Украина требует, чтобы памятники были восстановлены.
Разрушенный в Польше памятник боевикам гитлеровских коллаборационистов из УПА.
Вице-премьер Украины признал, что лишь два из восьми упомянутых памятников УПА в Польше были легализованы. Но, по его словам, 95% польских мест памяти на Украине нелегальны.
Метки: Павел Розенко, Память, Польша, Украина, УПА, экснумация
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