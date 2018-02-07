07.02.2018, Москва, Елена Острякова

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На Украине паника: Запад не сможет проигнорировать голосование Путина в Крыму

Возможный приезд президента РФ Владимира Путина в Крым 18 марта вызвал панику у украинских «правозащитников», которые пытаются убедить международные организации игнорировать президентские выборы на полуострове.

«Конечно, голосование Президента РФ привлечет внимание международных СМИ, и они пошлют свои съемочные группы, которые в сюжетах покажут обстановку на непризнанных избирательных участках», — сокрушается у себя в «Фейсбуке» бывший председатель Комитета избирателей Украины нардеп Игорь Попов.

Он предлагает через организацию «Репортеры без границ» потребовать от зарубежных журналистов либо отказаться от освещения выборов в Крыму, либо в репортажах «сделать ударение на нелегитимности такого голосования».

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Как сообщал сегодня «ПолитНавигатор», информацию о возможном голосовании Путина в Севастополе опубликовало со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, издание «Коммерсант».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ни подтвердил, но и не опровергнул эту информацию.

«Он может проголосовать в Севастополе, Красноярске, Москве или в любом населенном пункте России. Избирательное законодательство это позволяет. Мне неизвестно, что президент принял такое решение», — сказал Песков.