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На Украине передумали взрывать телевышку в Донецке
Украинские политологи, призывавшие физически уничтожить телевизионную вышку в Донецке, которая вещает на подконтрольную Украине территорию, решили поменять риторику. По их мнению, уничтожение башни приведёт к большому резонансу, что выставит Украину в негативном свете.
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Об этом в «Укринформе» заявил старший сотрудник Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Он заявил, что категорически против того, чтобы уничтожать телевышку в Донецке:
«Я против того, чтобы мы уничтожили ту несчастную телевизионную вышку в Донецке. Как дончанин, я знаю, где находится данная вышка. Это Петровский район, два километра до границы города, а дальше идёт подконтрольная украинским войскам Марьинка. Это очень близко», — заявил он.
По его мнению, возможный подрыв донецкой телевышки только сыграет врагу Украины на руку:
«Если мы её уничтожим, будет большой резонанс», − подытожил Валерий Кравченко.
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