07.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
  1 029 просмотров
Киев, Общество, Политика, Политические репрессии, Спецслужбы, Статистика, Украина

На Украине подсчитали обьявленных в розыск «изменников Родины»


На Украине в 2017 году в государственный розыск по обвинению в государственной измене были объявлены 308 человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В ведомстве уточнили, что все объявленные в розыск подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена).

Отметим, ранее в СБУ сообщили, что, по состоянию на 31 декабря 2017 года, в Украине по подозрению в госизмене разыскивали 63 человек.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть