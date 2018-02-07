07.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине подсчитали обьявленных в розыск «изменников Родины»

На Украине в 2017 году в государственный розыск по обвинению в государственной измене были объявлены 308 человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В ведомстве уточнили, что все объявленные в розыск подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена).

Отметим, ранее в СБУ сообщили, что, по состоянию на 31 декабря 2017 года, в Украине по подозрению в госизмене разыскивали 63 человек.