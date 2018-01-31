31.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Россия, Статистика, Украина, Финансы, Экономика

На Украине подсчитали: за год торговля с «оккупантами» выросла на 40 %


Импорт товаров из России за 2017 увеличился на 40%, заявили в Национальном банке Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российский импорт в прошлом году рос за счет нефтепродуктов, угля и удобрений, отмечают в НБУ. На втором месте по скорости роста импорта страны Европейского Союза — из-за поставок продукции машиностроения и газа общий объем импорта за год увеличился на 23%.

В целом украинский импорт вырос на 21% и достиг отметки в 49 млрд долларов. Больше всего расширился энергетический рынок — в 1,5 раза по официальным данным Нацбанка.

Причина — дефицит угля, который ранее поставлялся из ныне не подконтрольных Киеву территорий. Кроме того, значительно активизировались частные импортеры природного газа, что вызвало рост его импорта в целом.

Кроме того, на мировом рынке цены на энергоресурсы выросли, что нашло свое отражение в стоимостном объеме импорта: для нефтепродуктов общая сумма доставленных в Украину товаров выросла на 27,6%.

Что касается продуктов машиностроения, поставляемых из стран ЕС, то основу роста объемов составило оживление спроса на сельскохозяйственную технику и легковые автомобили — их стали поставлять больше на 31%.

Всего за 2017 импорт превысил экспорт на 5 211,5 млн долларов, что на 2 881,3 млн долларов хуже, чем в 2016 году.

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», более 80 % импортированной гречки завезено на Украину из России

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