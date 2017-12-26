26.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине подтвердили: летальное оружие из США уже поступило в ВСУ

Для ВСУ закупают аналоги советских боеприпасов, производство которых налажено в странах бывшего соцлагеря.

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Об этом рассказал в интервью «Радио Свобода» Павел Барбул, директор государственного предприятия «Спецтехноэкспорт», которое специализируется на торговле военными технологиями.

«В частности, это ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы к гранатометам, некоторые артиллерийские припасы — 100 мм и 152 мм — это то, что с неотложного. Я не буду называть страны, количества или цены, но так — мы это поставляем», — заявил Барбул.

Также директор спецэкспортера отметил, что на внешних рынках сохраняются значительные ограничения по продаже Украиной летального оружия.

«Ситуация с поставкой летального оружия в воюющую страну, они с ограничением для всех. У нас есть ситуации, когда некоторые компании не могут получить лицензии на поставку припасов уже два года», — сообщил Барбул.

Также он подтвердил, что в этом году в Украине уже поступало летальное оружие из США — партия гранатометов PSRL-1, которые глубокой модернизацией советского РПГ-7.

В интервью «Голос Америки» Ричард Вендивер, руководитель компании AirTronic USA, которая производит гранатометы, рассказал, что PSRL-1 преобладает советский аналог по техническим параметрам. В частности, дальность эффективной стрельбы у него выросла от 300 до 800 метров.

«Здесь есть планка Пикатини, которая позволяет устанавливать различные виды прицелов. Мы изменили дизайн пускового устройства, чтобы им было удобнее пользоваться. Оптическую систему мы создали свою: она значительно проще, чем в РПГ-7, и работает со всеми видами снарядов», — рассказал Вендивер.