04.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине похвалились: страна снабжает США передовыми военными технологиями

Предоставив США образец танка «Оплот», Украина де-факто поделилась с Соединенными Штатами своими военными технологиями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в интервью киевскому изданию «Обозреватель».

Комментируя анонс такой поставки и отвечая на вопрос, зачем США украинский танк «Оплот», генерал пояснил: «Это оружие высокого уровня. Два года назад в симулятивных боях, которые проигрывались на компьютерах, танк «Оплот» занял первое место в мире. Естественно, американцы им заинтересовались».

«Они хотят изучить все полезное, что в нем есть, чтобы реализовать у себя», — добавил Романенко.

«Фактически Украина поставляет США свои военные технологии?» — попросил уточнить «Обозреватель». «В каком-то смысле – да», — подтвердил он.

В этом контексте генерал рассказал о том, что «Китай этим занимается постоянно, и благодаря этому очень многого достиг». «Во времена Союза мы смеялись над этим, потому что они выпускали какое-нибудь вооружение и делали точную копию, вплоть до надписей на русском языке. Мы над ними смеялись, а теперь горько плачем, потому что где Китай, а где мы», — заметил он.

Романенко также обратил внимание на тот факт, что Украина предоставляет США свой танк по первому требованию, в то время как Соединенные Штаты и Европа не спешат помогать Украине не только в оборонительном вооружении, но даже в «элементной базе для построения сложных радиотехнических, радиоэлектронных систем, зенитно-ракетных комплексов, комплексов ПРО и всего остального».

«И нам приходится покупать китайские интегральные схемы, которые существенно уступают в качестве и далеко не всегда подходят для военной техники», — констатировал он.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что Украина поставит в Соединенные Штаты Америки один танк «Оплот». «Речь идет об изучении американской стороной украинских технологий и вероятного военно-технического сотрудничества с Украиной», — пояснил он.